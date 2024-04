Evropski parlament obsodil napad Irana na Izrael in pozval k umiritvi razmer

Strasbourg, 25. aprila - Evropski poslanci so v danes sprejeti resoluciji obsodili nedavni iranski napad na Izrael in pozvali k novim sankcijam proti Teheranu. Med drugim so ponovili poziv, naj se na seznam terorističnih organizacij doda iransko revolucionarno gardo. Tako Iran kot Izrael so pozvali k umiritvi napetosti.