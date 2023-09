Švedska pozvala Iran k izpustitvi svojega državljana

Stockholm, 4. septembra - Švedska je danes iranske oblasti pozvala, naj izpustijo švedskega državljana, ki so ga po navedbah Stockholma aprila lani samovoljno pridržali v islamski republiki. Po navedbah ameriškega časnika New York Times gre za 33-letnega Johana Floderusa, zaposlenega v diplomatski službi EU. Stockholm in Bruselj identitete pripornika sicer nista potrdila.