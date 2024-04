Zunanji ministri EU s političnim dogovorom o razširitvi sankcij proti Iranu

Luxembourg, 22. aprila - Zunanji ministri članic EU so danes v Luxembourgu dosegli politični dogovor o razširitvi sankcij proti Iranu po njegovem napadu na Izrael, je sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Strinjali so se, da se v sankcije proti Iranu zaradi dobav dronov Rusiji vključi še rakete in dobavo iranskim zaveznikom v regiji.