Prekomerna uporaba zaslonov pri mladih po mnenju udeležencev okrogle mize vodi v osamljenost in anksioznost

Ljubljana, 25. aprila - Zaradi digitalnih tehnologij in prekomerne uporabe zaslonov se krhajo odnosi med starši in otroci, ki so vedno bolj osamljeni in anksiozni, hkrati pa so čustveno spregledani in imajo premalo medosebnih odnosov. To je eno glavnih sporočil okrogle mize o tem, kako učinkovito zmanjšati prekomerno uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.