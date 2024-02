Digitalne veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov lani imela več kot polovica prebivalcev

Ljubljana, 3. februarja - O varni in odgovorni uporabi interneta se bo letos ozaveščalo 6. februarja. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) je v letu 2023 digitalne veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov v Sloveniji imela več kot polovica oseb, delež z vsaj osnovnimi digitalnimi veščinami je bil največji med mladimi, starimi od 16 do 24 let.