Predstavniki stroke o nedopustnosti kanala C0

Ljubljana, 25. aprila - Povezovalni kanalizacijski kanal C0 med Brodom in Črnučami v Ljubljani je s pravnega, tehničnega in zdravstvenega vidika nedopusten, so na novinarski konferenci v Ljubljani poudarili nekateri predstavniki inženirske in zdravstvene stroke. Občinsko podjetje Voka Snaga kot investitor bi ga moral odstraniti, so poudarili.