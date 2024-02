Pred preiskovalno komisijo o C0 lastnika zemljišč in uslužbenka občine

Ljubljana, 29. februarja - Na današnjem zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ glede gradnje kanala C0 sta bila dva od lastnikov zemljišč na trasi kanala Branko Grad in Uroš Jernejc kritična do ravnanj občine in drugih organov pri pridobivanju zemljišč. Uslužbenka Mestne občine Ljubljana (Mol) Špela Mazej je povedala, da so skušali pospešiti postopke.