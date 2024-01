O projektu C0 pred komisijo DZ tudi za zaprtimi vrati

Ljubljana, 26. januarja - Nekdanji okoljski minister Jure Leben verjame v strokovnost vseh, ki so izdajali dovoljenja v postopku projekta povezovalnega kanala C0 v Ljubljani. Nasprotno je njegov naslednik na položaju Simon Zajc pred preiskovalno komisijo DZ dejal, da so bila gradbena dovoljenja izdana nepravilno in nekatera tudi nezakonito. Del seje je bil zaprt za javnost.