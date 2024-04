Elan načrtuje širitev proizvodnje in ureditev novega parkirišča

Begunje na Gorenjskem, 25. aprila - Begunjski Elan zaradi nadaljnjega razvoja načrtuje širitev proizvodnje in ureditev novega parkirišča za zaposlene. Svoje načrte so predstavniki podjetja v sredo predstavili na srečanju krajanov, ki so izrazili pomisleke o vzpostavitvi parkirišča na drugi strani ceste.