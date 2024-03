V Elanovem muzeju na ogled razstava o Stenmarku in njegovem slovenskem serviserju

Begunje na Gorenjskem, 1. marca - V Alpskem smučarskem muzeju Elan v Begunjah na Gorenjskem danes odpirajo razstavo o smučarski legendi Ingemarju Stenmarku in njegovem serviserju, Elanovem tehnologu Juriju Vogelniku. Razstava z naslovom Smučar in njegov serviser bo na ogled do konca marca prihodnje leto.