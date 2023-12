Radovljiška industrijska dediščina zajeta v knjigi in razstavi

Lesce, 24. decembra - Muzeji radovljiške občine so na podlagi starih fotografij in pričevanj pripravili knjigo in potujočo razstavo o industrijski dediščini radovljiške občine. Na ta način predstavljajo znamenite še delujoče ali pa že propadle radovljiške tovarne, od Elana in Gorenjke do Almire in Sukna. Razstava je trenutno na ogled na območju Verige v Lescah.