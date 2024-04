Z znamenitega kabareta Moulin Rouge odpadla vetrnica

Pariz, 25. aprila - Z mlina na strehi pariškega kabareta Moulin Rouge je ponoči odpadla vetrnica, so danes sporočili gasilci. O poškodovanih ne poročajo, prav tako ni nevarnosti, da bi se porušil še kakšen del ene največjih znamenitosti Pariza, so dodali. Zakaj je do nesreče prišlo, za zdaj ni znano.