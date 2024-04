Evropski poslanci sprejeli nova pravila za boj proti pranju denarja

Bruselj, 24. aprila - Evropski parlament je sprejel sveženj zakonov za bolj učinkovit boj EU proti pranju denarja in financiranju terorizma. Pravila, ki jih mora potrditi še Svet EU, med drugim uvajajo dostop do novih registrov in virov informacij za uradne organe, novinarje in organizacije civilne družbe ter omejujejo gotovinska plačila.