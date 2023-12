EU v luči preteklih škandalov ustanavlja organ za preprečevanje pranja denarja

Bruselj/Strasbourg, 13. decembra - Evropski parlament in članice EU so se danes v luči preteklih finančnih škandalov v EU dogovorili o ustanovitvi agencije za preprečevanje pranja denarja, so sporočili iz Bruslja. Agencija se bo ukvarjala tudi s poskusi izogibanja finančnim sankcijam in bojem proti financiranju terorizma. Zaenkrat še ni jasno, kje bo njen sedež.