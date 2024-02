Sedež organa EU za preprečevanje pranja denarja bo v Frankfurtu

Bruselj, 22. februarja - Nova evropska agencija za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, za ustanovitev katere se je EU odločila v luči preteklih finančnih škandalov, bo imela sedež v Frankfurtu, so se danes na srečanju v Bruslju dogovorili predstavniki držav članic EU in Evropskega parlamenta. Organ bo začel delovati leta 2025, so sporočili iz Sveta EU.