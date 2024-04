Slovenski dan brez zavržene hrane poudaril spoštovanje hrane in planeta

Ljubljana, 24. aprila - Hrana ne sodi v smeti, spoštljiv odnos do nje pa pomeni tudi spoštljiv odnos do našega planeta, so se strinjali udeleženci današnjega posveta Spoštujmo hrano, spoštujmo planet, ki je potekal ob slovenskemu dnevu brez zavržene hrane. Ta posameznike spodbuja k zmanjševanju in preprečevanju nastajanja zavržene hrane.