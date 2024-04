Na Podnebni kavarni o zmanjšanju količin zavržene hrane

Ljubljana, 14. aprila - Načrtovanje nakupa in priprave hrane, kreativna uporaba že pripravljene hrane ter zavijanje hrane, ki je ne pojemo v restavracijah, za domov so dejavniki, ki pripomorejo k zmanjšanju količine zavržene hrane. O teh praksah so se ta teden pogovarjali na Podnebni kavarni, ki je v okviru Trajnostnega tedna gostovala na ljubljanski ekonomski fakulteti.