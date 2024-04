Fiskalni svet kritičen do predlogov proračunskih dokumentov

Ljubljana, 18. aprila - Vladni predlogi proračunskih dokumentov so po mnenju fiskalnega sveta za prihodnje triletno obdobje neustrezno naravnani izrazito ekspanzivno. "Projekcije ne zadoščajo trenutno ocenjeni predvideni dovoljeni poti v novem sistemu upravljanja v EU," so zapisali in ocenili, da analiza nakazuje tudi nevzdržnost dolga na dolgi rok.