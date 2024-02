ZN pozivajo k milijardni pomoči za Jemen

Ženeva, 2. februarja - Združeni narodi in partnerji tega organa so v četrtek pozvali k pomoči za Jemen v višini štirih milijard dolarjev oziroma dobrih 3,6 milijarde evrov v letošnjem letu. Po navedbah urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) sta več kot dve milijardi evrov potrebni za reševanje in zaščito življenj, preostalo pa za trajnostni razvoj.