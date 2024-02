Združeni narodi za pomoč Sudancem potrebujejo več milijard evrov

Ženeva, 7. februarja - Združeni narodi so danes opozorili donatorje, da za zagotavljanje nujne pomoči 14,7 milijona prebivalcem Sudana in več kot 1,5 milijona sudanskih beguncev v sosednjih državah letos potrebujejo 4,1 milijarde dolarjev. Izpostavili so, da je širjenje spopadov v vojni v Sudanu povzročilo eno največjih kriz zaradi razseljevanja na svetu.