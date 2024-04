Škodo zaradi pozebe utrpeli predvsem sadjarji in vinogradniki

Ljubljana, 24. aprila - Druga ocena stanja kmetijskih kultur po nizkih temperaturah in snegu v zadnjih dneh kaže, da so škodo utrpeli predvsem sadjarji in vinogradniki, pri čemer so poškodovani zlasti nasadi v izpostavljenih zatišnih legah. Po podatkih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je prizadeto tudi jagodičevje. Prizadeto je bilo območje vse Slovenije.