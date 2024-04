Kmetijsko ministrstvo opozarja na možnost jutranje pozebe

Ljubljana, 16. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede na vremensko napoved agencije za okolje za prihodnje dni opozarja na možnost jutranje pozebe in s tem povečano tveganje za morebitne poškodbe na kmetijskih rastlinah. Svetuje preverbo informacij in tehnoloških navodil za preventivno ravnanje pred pozebo.