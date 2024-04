Po prvih podatkih pozeba prizadela kmetijske rastline na Notranjskem in Krasu

Ljubljana, 19. aprila - Po prvih zbranih informacijah s terena so škodo zaradi jutranje pozebe v zadnjih dneh utrpeli kmetje na Notranjskem in ponekod na Krasu, med prizadetimi kmetijskimi rastlinami pa so sadno drevje, orehi in trta, je za STA povedal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič. Popisovanje škode sicer še poteka.