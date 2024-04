V Fidesu bodo vložili pobudo za presojo ustavnosti novele zakona o zdravniški službi

Ljubljana, 18. aprila - V zdravniškem sindikatu Fides so razočarani zaradi sprejetja novele zakona o zdravniški službi. Menijo, da takšno ravnanje predstavlja nevaren precedens, ki ne bo vplival le na pravico do stavke zdravnikov. Pomeni poseg v ustavne pravice, zato bodo na ustavno sodišče po uveljavitvi zakona vložili pobudo za presojo ustavnosti novele, so sporočili.