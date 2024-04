OZS za spremembe pravilnika o ročnem premeščanju bremen

Ljubljana, 23. aprila - Obrtnike in podjetnike skrbi pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, ki gre v uporabo 1. avgusta. Prve analize namreč kažejo, da bo prinesel težave malim podjetjem, ki da mu ne bodo mogli slediti. Pred uveljavitvijo bi ga veljalo spremeniti, so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).