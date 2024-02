Ministrstvo pripravilo obrazce za lažjo uporabo pravilnika o ročnem premeščanju bremen

Ljubljana, 15. februarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi lani avgusta sprejetega pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Obrazci so objavljeni na portalu varnosti in zdravja pri delu, so danes pojasnili na ministrstvu.