Pod okriljem Mreže za prostor v zadnjih letih več podnebnih akcij

Ljubljana/Maribor, 23. aprila - V luči prilagajanja na podnebne spremembe štejejo tudi majhni koraki, je eno od glavnih sporočil podnebnih akcij, ki so se v zadnjih letih zvrstile pod okriljem Mreže za prostor. Med projekti so bili med drugim identifikacija vročih točk v Ljubljani, revitalizacija Radvanjskega potoka v Mariboru in postavitev spomenika stanovanjski krizi.