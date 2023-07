Nevladniki opozorili na večanje poletne energetske revščine

Ljubljana, 6. julija - Zaradi podnebnih sprememb se krepi število in intenzivnost vročinskih valov v Evropi, posledično pa se bo krepila tudi energetska revščina v poletnih dneh, so na današnjem posvetu nevladnih organizacij poudarili udeleženci. Ob tem so izpostavili potrebo po učinkovitem in odločnejšem prepoznavanju poletnih potreb po hlajenju.