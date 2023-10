Na posvetu različni deležniki opozorili na nujnost pospešitve podnebnih politik

Ljubljana, 17. oktobra - Čas za zaustavitev negativnih trendov glede podnebnih sprememb se izteka, zato je treba pospešiti izvajanje politik in ukrepov, so opozorili sodelujoči na posvetu v organizaciji mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B in Mreže za prostor. Predstavniki vlade obljubljajo, da bo nov zagon na tem področju dal nov podnebni zakon.