Steinmeier v Istanbulu poudaril prispevek Turkov pri izgradnji Nemčije

Istanbul, 22. aprila - Turki, ki so v šestdesetih letih prejšnjega stoletja prišli v Nemčijo, so pomagali zgraditi našo državo in sodijo v srce naše družbe, je danes v Istanbulu dejal nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Poudaril je, da ti prišleki niso ljudje z migrantskim ozadjem, temveč ima migrantsko ozadje Nemčija sama, poroča nemška tiskovna agencija dpa.