Avstrijski in nemški reševalci v Turčiji prekinili delo zaradi poslabšanja varnosti

Gaziantep, 11. februarja - Avstrijski reševalci so danes zaradi poslabšanja varnostnih razmer na jugovzhodu Turčije prekinili delo, je sporočil oficir avstrijske vojske Pierre Kugelweis in dejal, da so prejeli poročila o streljanju. Operacije so začasno zaustavili tudi nemški nevladniki in reševalci zvezne agencije za tehnično pomoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.