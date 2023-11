Erdogan v Berlinu pozval Izrael k takojšnji ustavitvi napadov

Berlin, 17. novembra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes na obisku v Nemčiji izpostavil, da mora Izrael ustaviti vojaške operacije proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas in skleniti prekinitev ognja. V Berlinu sta ga sprejela nemški kancler Olaf Scholz in predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki sta izpostavila pravico Izraela do obstoja in obrambe.