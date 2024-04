V Eko krogu z 2000 podpisi podpore uvedbi kavcijskega sistema

Ljubljana/Zagorje ob Savi, 22. aprila - V društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog so v dveh tednih zbrali okoli 2000 podpisov podpore uvedbi kavcijskega sistema, akcijo zbiranja podpisov pa bodo nadaljevali predvidoma do sredine maja. Ob tem opozarjajo na populizem, h kateremu se zateka Zbornica komunalnega gospodarstva, ki uvedbi sistema nasprotuje.