Pirc Musar s predsedniki sosednjih držav za odprte meje in širitev EU

Brdo pri Kranju, 22. aprila - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes skupaj s predsedniki sosednjih držav zavzela za odprte meje v Evropski uniji in njeno širitev. Peterica predsednikov je na srečanju ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU poudarjala prednosti unije, opozorili pa so tudi na izzive v prihodnosti in nekatere potrebne spremembe.