Pregled - šport, 21. 4 (nedelja)

LIEGE - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec prestižne enodnevne klasike Liege - Bastogne - Liege. To je njegova druga zmaga na tej dirki po letu 2021 in skupno šesta na največjih enodnevnih dirkah na svetu oz. spomenikih.

BEOGRAD - Slovenski boksar Nejc Petrič je uspešno začel nastope na evropskem prvenstvu EUBC v Beogradu. V kategoriji do 67 kg je tretji nosilec zanesljivo ugnal Škota Sonnyja Kerra. Izpadel pa je Djelon Januzaj, ki je moral v soboto v odprti kategoriji nad 92 kg priznati premoč Moldavcu Nicolaiju Burdiuji.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so na drugi četrtfinalni tekmi lige Aba izgubili proti Megi z 71:85 (22:22, 41:45, 60:66). Ljubljančani so izgubili že prvo tekmo v gosteh z 98:119 in se tako poslavljajo od tekmovanja.

LITIJA - Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so zmagovalke rokometnega pokala Slovenije. Ajdovke so v finalu zaključnega turnirja v Litiji ugnale domačinke z 31:20. Za klub iz Ajdovščine je to prva pokalna lovorika. Tretje mesto je osvojil Krim Mercator, ki je v malem finalu z 42:16 odpravil Izolo.

LJUBLJANA - Na današnjih treh tekmah Prve lige Telemach so Domžale s 3:2 presenetile vodilno Celje, ki pa ima kljub domačemu porazu še vedno velikih devet točk pred Olimpijo, tretjeuvrščeni Maribor je s 3:0 ugnal Rogaško, Koper in Bravo pa sta se razšla brez golov.

KAMNIK - Odbojkarjem ACH Volleyja do jubilejnega, 20. naslova državnega prvaka manjka le še ena zmaga. Potem ko so v Ljubljani dobili prvo tekmo finalne serije proti Calcitu Volleyju, so bili od Kamničanov boljši tudi na njihovem terenu, zmagali so s 3:0. Tretja tekma bo v sredo, 24. aprila, v Tivoliju.

LONDON - Olimpijska zmagovalka Peres Jepchirchir iz Kenije je zmagala na maratonu v Londonu in s časom dveh ur, 16 minut in 16 sekund postavila svetovni rekord za nastope brez moških, ki bi jim pomagali z ritmom med 42 km dolgo razdaljo, je sporočila Svetovna atletika. Na skupnem 12. mestu je končala Slovenka Anja Fink z 2:33:53. Med atleti je slavil Kenijec Alexander Mutiso Munyao z 2:04:01.

KOPER - Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je zmagovalka slovenskega ženskega teniškega turnirja serije World Tennis Tour (WTT 75) v Kopru. V finalu turnirja z denarnim skladom 56.250 evrov je 24-letna Erjavec premagala rojakinjo Polono Hercog s 6:4, 6:3.

BARCELONA - Norvežan Casper Ruud je zmagovalec teniškega turnirja ATP 500 v Barceloni z nagradnim skladom skoraj tri milijone evrov. Tretjepostavljeni igralec je v finalu s 7:5 in 6:3 odpravil petega nosilca, Grka Stefanosa Cicipasa.

MÜNCHEN - Nemški teniški igralec Jan-Lennard Struff je zmagovalec domačega turnirja serije ATP 250 v Münchnu z nagradnim skladom 651.865 evrov. V finalu je 33-letnik za prvi naslov na najvišji ravni na peščeni podlagi ugnal Američana Taylorja Fritza s 7:5, 6:3.

ŠANGHAJ - Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom je zmagal na dirki formule 1 za veliko nagrado Kitajske v Šanghaju. S tem je trikratni svetovni prvak po četrti zmagi na petih tekmah sezone ter prvi na Kitajskem povečal vodstvo v seštevku SP. Drugi je bil Britanec Lando Norris v McLarnu, tretji Mehičan Sergio Perez v drugem Red Bullu.

ZAGREB - Francoz Sebastien Ogier je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, četrte postaje letošnje sezone. Osemkratni svetovni prvak je za svojo drugo zmago na Hrvaškem na koncu za 9,7 sekunde ugnal moštvenega kolega pri Toyoti, Valižana Elfyna Evansa. Tretji je bil Belgijec Thierry Neuville.