Pregled - svet, 21. 4. (nedelja)

PRIŠTINA - V štirih občinah z večinskim srbskim prebivalstvom na severu Kosova je potekal referendum, na katerem so volivci odločali o morebitni razrešitvi albanskih županov, ki so bili izvoljeni aprila lani po bojkotu volitev s strani kosovskih Srbov. Volilna udeležba je bila izjemno nizka - do 15. ure je glasovalo le nekaj več kot 200 od skoraj 47.000 volivcev, potem ko je vodilna stranka kosovskih Srbov Srbska lista pozvala k bojkotu referenduma, čeprav je sicer naklonjena novim lokalnim volitvam.

WASHINGTON/TEL AVIV/BRUSELJ/MOSKVA - Predstavniški dom ameriškega kongresa je z večmesečno zamudo v soboto ločeno potrdil skupaj 95 milijard dolarjev vredne zakone o izredni pomoči tujini, pri čemer bo Ukrajina dobila skoraj 61 milijard dolarjev, Izrael 26 milijard, indo-pacifiška regija - večinoma Tajvan - pa osem milijard dolarjev. Odločitev so pozdravili v Evropi in Izraelu, v Rusiji pa so bili kritični - zlasti do dodatne pomoči za Ukrajino.

RAMALA/GAZA - Palestinsko predsedstvo v Ramali je v soboto obsodilo odobritev ameriške milijardne vojaške pomoči Izraelu in jo označilo za "agresijo proti palestinskemu ljudstvu". Palestinsko islamistično gibanje Hamas, proti kateremu Izrael vodi vojno v Gazi, je izrazilo prepričanje, da gre za ameriško dovoljenje Izraelu, da nadaljuje agresijo proti Palestincem.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da bo Izrael v prihodnjih dneh povečal vojaški in politični pritisk na palestinsko islamistično gibanje Hamas, da bi zagotovili izpustitev zajetih talcev v Gazi. Izraelska ofenziva v Gazi se medtem nadaljuje. Iz Han Junisa na jugu Gaze prihajajo poročila o najdbi več kot 50 trupel v množičnem grobišču na območju tamkajšnje bolnišnice.

TEL AVIV - V Tel Avivu se je v soboto vnovič zbralo več tisoč ljudi, ki so od izraelske vlade pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja zahtevali dogovor o izpustitvi talcev, ki jih po več kot šestih mesecih še vedno zadržuje palestinsko gibanje Hamas. Sorodniki talcev obtožujejo vlado, da nima interesa za sklenitev sporazuma o izpustitvi talcev, in zahtevajo njen odstop.

RAMALA - Prebivalci zasedenega Zahodnega brega so izvedli splošno stavko v znak protesta proti izraelskemu nasilju nad Palestinci v begunskem taborišču v Tulkaremu in na območju Gaze. Z Zahodnega brega so znova poročali o incidentu, v katerem sta bila ubita dva Palestinca, ki naj bi po navedbah izraelske vojske skušala napasti vojake. V izraelskih racijah na Zahodnem bregu je bilo v zadnjih dneh ubitih najmanj 14 ljudi.

DONECK - Ruska vojska je glede na trditve obrambnega ministrstva v Moskvi v celoti zavzela vas Bogdanivka, ki leži na fronti v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine in je manj kot tri kilometre oddaljena od mesta Časiv Jar, ki je v rokah ukrajinskih sil. Njihov predstavnik v mestu je dejal, da ohranjajo nadzor kljub pritisku Rusov. Zdi se, da je Časiv Jar, v katerem je pred vojno živelo okrog 13.000 ljudi, naslednja tarča ruskih sil.

VITORIA - V španski Baskiji potekajo regionalne volitve, na katerih se po 40 letih vladanja zmernih Nacionalistov (PNV) zmaga obeta levim separatistom, združenim v skupini EH Bildu, ki v določeni meri izhajajo iz političnega krila teroristične skupine Eta. Kljub temu, da bi lahko EH Bildu v 75-članskem parlamentu zasedla okrog 30 sedežev - doslej jih je imela 21 -, nima dosti možnosti za oblikovanje vladajoče koalicije.

VARŠAVA - Na Poljskem je potekal drugi krog lokalnih volitev, v katerem volivci izbirajo župane mest in načelnike občin. Volitve so potekale v 748 krajih, kjer v prvem krogu pred dvema tednoma nihče od kandidatov ni prejel več kot 50 odstotkov podpore. Med drugim so glasovali tudi v nekaterih večjih mestih, denimo v Krakovu, Poznanu in Wroclawu.

MALE - Na Maldivih je nekaj več kot 284.000 volivcev izbiralo novo sestavo parlamenta. Pričakuje se, da zaradi razhajanj v vseh glavnih političnih strankah nobena od njih ne bo mogla dobiti absolutne večine. Parlamentarne volitve pomenijo preizkus za novega predsednika države Mohameda Muizzuja, njegovo Kitajski naklonjeno politiko in poskus odmika od tradicionalne zaveznice Indije.

PEKING - Oblasti na Kitajskem so zaradi močnega deževja izdale opozorilo pred hudimi poplavami, ki grozijo južnim delom države, zlasti provinci Guangdong. Zaradi močnih nalivov so narasle vode v delti Biserne reke, ponekod so se sprožili tudi zemeljski plazovi, v katerih je bilo poškodovanih šest ljudi.

TOKIO - Po podatkih ministrstva za obrambo v Tokiu sta ponoči nad Tihim oceanom strmoglavila dva japonska vojaška helikopterja s skupno osmimi člani posadke na krovu. Enega so razglasili za mrtvega, še sedem je pogrešanih. Najverjetneje je šlo za nesrečo med vojaško vajo. Na japonskem obrambnem ministrstvu niso izključili možnosti, da je prišlo do trčenja v zraku.

MÜNCHEN/LUZERN - Inflacija se bo letos zniževala, srednjeročno pa se bo znižala manj od pričakovanj mnogih analitikov in bo ostala nad cilji centralnih bank, je pokazala raziskava münchenskega inštituta Ifo in Švicarskega inštituta za ekonomske politike. Letos bo inflacija po izsledkih raziskave najnižja v zahodni Evropi, najvišja pa v vzhodni Afriki.