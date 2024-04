Tudi Razvojni odbor Svetovne banke na spomladanskih srečanjih brez sklepnega komunikeja

Washington, 20. aprila - Skupni Razvojni odbor Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada (IMF) se ob koncu spomladanskih srečanj finančnih ministrov in guvernerjev centralnih bank držav članic ni zmogel poenotiti okrog sklepnega komunikeja in je podobno kot dan prej Mednarodni denarni in finančni odbor (IMFC) podal le izjavo predsedujočega.