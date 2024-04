Svetovna banka okrepila posojilne zmogljivosti za dodatnih 70 milijard dolarjev

Washington, 20. aprila - Najbogatejše razvite države so se ob koncu spomladanskih srečanj Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke v Washingtonu zavezale, da bodo prispevale 11 milijard dolarjev dodatnih sredstev in s tem okrepile posojilno zmogljivost Svetovne banke za skupaj 70 milijard dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.