S čistilnimi akcijami do lepšega in bolj zdravega okolja

Ljubljana/Maribor/Kočevje/Kranj, 22. marca - Ob svetovnem dnevu voda se po Sloveniji začenjajo spomladanske čistilne akcije, h katerim vabijo občinske oblasti prebivalke in prebivalce, da si vzamejo nekaj časa in prispevajo k skrbi za čistejše in s tem lepše in bolj zdravo okolje, v katerem živijo. Med drugim bodo aktivnosti v Ljubljani, Mariboru, Kočevju in Kranju.