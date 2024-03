Jutranje temperature pod ničlo bi lahko ponekod poškodovale sadno drevje

Ljubljana/Ajdovščina, 25. marca - Nadpovprečno toplo vreme v minulih tednih je povzročilo zelo zgoden vegetacijski razvoj in cvetoča sadna drevesa so bila davi marsikje podvržena temperaturam pod ničlo, najbolj na Gorenjskem, Kočevskem in Notranjskem. O večji škodi ni mogoče govoriti. Zagotovo pa so kakšne poškodbe na brstih in cvetovih, je dejala agrometeorologinja Andreja Sušnik.