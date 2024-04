Republika Srbska kljub nasprotovanju EU sprejela svoj volilni zakon

Banjaluka, 19. aprila - Parlament Republike Srbske je ponoči sprejel volilni zakon, ki si prisvaja državne pristojnosti na področju volitev v tej entiteti, poroča tiskovna agencije entitete Federacije BiH Fena. Zakon sta kot kršitev daytonskega mirovnega sporazuma in ustave BiH že obsodili EU in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).