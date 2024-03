Dodik napovedal zaostrovanje političnega boja in razpad BiH

Sarajevo, 28. marca - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je danes na posebni seji skupščine entitete zahteval, naj parlament Bosne in Hercegovine razveljavi odločitve visokega predstavnika mednarodne skupnosti Christiana Schmidta. V govoru, v katerem je bil še posebej kritičen do ZDA in Velike Britanije, je napovedal zaostrovanje političnega boja in razpad BiH.