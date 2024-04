Delo o podnebnih spremembah in evropskih volitvah (19. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Maja Prijatelj Videmšek se v komentarju Glejte gor in pojdite volit sprašuje, koliko ekstremnih vremenskih dogodkov Slovenijo še čaka do junijskih evropskih volitev. Avtorica meni, da ne Evropa ne Slovenija nista pripravljeni na novo burno podnebno normalnost, kar ju bo drago stalo v denarju in življenjih.