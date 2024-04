Dnevnik o selitvah po poplavah (19. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Mojca Marot v komentarju Želje so eno, realnost pa nekaj drugega piše o tem, da so osem mesecev in pol po katastrofalnih avgustovskih poplavah posledice še vedno dobro vidne, čeprav brežine ponekod sanirajo, pa tudi ceste so uredili toliko, da so prevozne. Avtorica meni, da bi bilo dobro, če bi država postopke za pomoč poplavljenim pohitrila.