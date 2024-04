Demokracija o dogajanju v SD (18. 4.)

Ljubljana, 18. aprila - Metod Berlec v komentarju Ko se zakulisna politična moč seli iz Murgel na ljubljanski Magistrat in ... piše o kongresu SD, na katerem so za predsednika izvolili Matjaža Hana. Meni, da je SD razdeljena na dve struji, bolj pragmatično, zmerno in bolj levičarsko radikalno. Sobotno dogajanje po njegovem potrjuje, da politična moč Milana Kučana slabi.