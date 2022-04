Potapljači iz Ljubljanice odstranili za tono odpadkov

Ljubljana, 23. aprila - S čiščenjem Ljubljanice se je danes končala akcija Za lepšo Ljubljano. Potapljači so Ljubljanico očistili za približno tono odpadkov, med katerimi so se znašli tudi skuterji, kolesa, nakupovalni vozički in prometni znaki. Pred odvozom na deponijo so odpadke iz reke na ogled in v opomin razstavili na Čevljarskem mostu.