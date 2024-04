Poplavne razmere v Rusiji in Kazahstanu še naprej kritične

Moskva, 15. aprila - Razmere na območjih v Rusiji, ki so jih prizadele poplave, se še naprej poslabšujejo, so danes sporočile oblasti. Posebej kritično je v porečju reke Tobol v regijah Kurgan in Tjumen na jugozahodu Sibirije, kjer poplavne vode naraščajo. V Kazahstanu so se medtem poplavne vode približale prestolnici Astana, potem ko so prebile jez v regiji Akmol.