Zaradi poplav na ogroženih območjih Sibirije pozvali k evakuaciji

Moskva, 16. aprila - Gladina rek v delih ruskega Urala in jugozahodne Sibirije, ki jih ogrožajo uničujoče poplave, še naprej hitro narašča. V regijah Tjumen in Kurgan, kjer je poplavljenih na stotine domov, so oblasti v pričakovanju naraslih voda na tisoče ljudi danes pozvale k evakuaciji.