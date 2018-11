Film Sonje Prosenc povabljen na ameriški festival Slamdance

Park City, 28. novembra - Film Zgodovina ljubezni režiserke in scenaristke Sonje Prosenc se je uvrstil na ameriški festival Slamdance, ki se uvršča med pet najpomembnejših v ZDA. Predstavil se bo v sekciji Breakouts. Ta je po besedah organizatorjev posvečena režiserjem, ki širijo meje žanra in filmske forme ter so svetilniki, ki nakazujejo prihodnost filma.