Festival Sonica na več prizoriščih z domačimi in tujimi umetniki

Ljubljana, 20. septembra - V Ljubljani se bo danes začel festival eksperimentalne elektronske glasbe in zvočne umetnosti Sonica. Do nedelje bo povezal pet prizorišč, na katerih se bodo vrstili zvočni dogodki, instalacije, avdiovizualni performansi, koncerti in konferenca. Sodelovalo bo več kot 20 mednarodnih in domačih umetnikov.